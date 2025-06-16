  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İran devlet televizyonu canlı yayında İsrail'in saldırısına uğradı

İran devlet televizyonu canlı yayında İsrail'in saldırısına uğradı

İran-İsrail savaşı yeni bir eşiğe taşındı. İsrail, bu akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu IRIB’in merkez binasını hedef alan bir füze saldırısı düzenledi. Saldırı anında kanalda canlı yayın sürerken büyük bir patlama meydana geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Saldırı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devlet Televizyonu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezini vurmayı planladıklarını açıklamasından saniyeler sonra gerçekleşti.

Saldırı canlı yayın sürerken meydana geldi. Ve programı sunan spiker yayını terk etmek zorunda kaldı. Stüdyoda tekbir sesleri yükseldi. Kanalın çalışanlarından bazılarının hayatını kaybettiği açıklandı. 

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada IRIB'i hedef alacakları imasında bulunup "İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır." ifadesini kullandı.

Diğer Videolar
İran'dan MOSSAD'a ait olduğu iddia edilen yapıya füze saldırısı
İran'dan MOSSAD'a ait olduğu iddia edilen yapıya füze saldırısı
İsrail'in arızalanan füze sistemi Tel Aviv'i vurdu! İşte o görüntüler
İsrail'in arızalanan füze sistemi Tel Aviv'i vurdu! İşte o görüntüler
İsrail, İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurdu
İsrail, İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurdu
İsrail’de Bazan Petrol Rafinerisi’nde hasar
İsrail’de Bazan Petrol Rafinerisi’nde hasar
İsrail, İran Savunma Bakanlığı'na ait tesisi vurdu
İsrail, İran Savunma Bakanlığı'na ait tesisi vurdu
İran'dan İsrail'e füze ve İHA ile saldırısı
İran'dan İsrail'e füze ve İHA ile saldırısı
İsrail, İran’da doğalgaz sahasını vurdu
İsrail, İran’da doğalgaz sahasını vurdu
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuldu
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuldu