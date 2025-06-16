İran devlet televizyonu canlı yayında İsrail'in saldırısına uğradı
İran-İsrail savaşı yeni bir eşiğe taşındı. İsrail, bu akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu IRIB’in merkez binasını hedef alan bir füze saldırısı düzenledi. Saldırı anında kanalda canlı yayın sürerken büyük bir patlama meydana geldi.
Saldırı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devlet Televizyonu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezini vurmayı planladıklarını açıklamasından saniyeler sonra gerçekleşti.
Saldırı canlı yayın sürerken meydana geldi. Ve programı sunan spiker yayını terk etmek zorunda kaldı. Stüdyoda tekbir sesleri yükseldi. Kanalın çalışanlarından bazılarının hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada IRIB'i hedef alacakları imasında bulunup "İran propaganda ve kışkırtma örgütü ortadan kalkma yolundadır." ifadesini kullandı.