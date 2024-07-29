İsrail'den üye ülkelere çağrı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Erdoğan, dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin bölgesel ittifaktan çıkarılması talimatı

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" denildi.

''Erdoğan kınamalı ve yıkıcı eylemleri engellemelidir''

"ABD ve Batı dünyası Erdoğan'ı kınamalı ve yıkıcı eylemlerini engellemelidir" diyen Katz şu ifadeleri kullandı: "İsrail'e yönelik terör saldırılarından sorumlu Hamas karargâhına ev sahipliği yapan Türkiye, Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husilerle birlikte İran'ın şer ekseninin bir üyesi haline gelmiştir."

Fidan: Siyonist çevreler büyük bir telaş içinde

Katz'ın sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler" diye konuşmuştu.

Çelik: Hukuk önünde mahkum olacakları

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mıza dönük tehditlerinin hiçbir hükmü yoktur. Bu yok hükmündedir ve netice itibarıyla Netanyahu ve Katz gibiler, geçmişte soykırım suçu işleyen diğerleri gibi aynen yargılanacak. Hem tarih önünde mahkum oldular hem de hukuk önünde mahkum olacaklarına kesinlikle inanıyoruz"