İstanbul Boğazı'nda sürüklenmeye başladı

Kocaeli'den Romanya'nın liman kenti Köstence'ye giden Panama bayraklı kuru yük gemisi OS KANO 35, İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz'da Köstence'ye varmayı hedefleyen ancak makine arızası yaşayan geminin ve bölgenin güvenliğini sağlanması amacıyla iki römorkör ile bir bot yönlendirdi.

ANKA haber ajansında yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörlerimiz ile KEGM-8 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi"