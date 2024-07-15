Kötü koku üzerine polis geldi: Sebebi ceset çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.
Olay, Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu.
İHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti.
Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.