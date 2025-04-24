İstanbul deprem risk haritası güncel 2025... Birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeler hangileri...

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan panikle insanlar kendilerini sokağa attı. Her deprem sonrası olduğu gibi vatandaşlar deprem risk haritasının güncel haline ulaşmaya çalıştı. İşte 2025 İstanbul risk haritası ve "Birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeler hangileri?" sorusunun yanıtı...

İSTANBUL RİSK HARİTASI GÜNCEL

Bu harita İstanbul ilçelerini deprem risk derecelerine göre 1’den 4’e kadar (1: en yüksek, 4: en düşük) sınıflandırmıştır.

1. derece riskli ilçeler (en koyu kırmızı)

Avcılar

Beylikdüzü

Zeytinburnu

Kadıköy

Maltepe

Pendik

Adalar

Bu ilçeler, Marmara Denizi kıyısına yakın olup, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na en yakın olan bölgeler. Zemin yapıları da genelde alüvyon olduğundan sarsıntıya daha açıktır.

2. derece riskli ilçeler

Silivri

Üsküdar

Beykoz

Başakşehir

Kısmen Sarıyer ve Arnavutköy

Bu bölgeler de ciddi risk taşısa da yukarıdaki ilçelere göre biraz daha iç kesimlerde kalıyor ya da fay hattından görece uzak.

3.-4. derece riskli ilçeler

Haritada çok az yer bu renklerle gösterilmiş; İstanbul’un neredeyse tamamı 1. ve 2. derece risk altında.