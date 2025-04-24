İstanbul deprem risk haritası güncel 2025... Birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeler hangileri...
İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük endişe yaratırken deprem sonrası birtakım konular da araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de İstanbul deprem risk haritası... Haritaya göre birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeler merak ediliyor.
İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan panikle insanlar kendilerini sokağa attı. Her deprem sonrası olduğu gibi vatandaşlar deprem risk haritasının güncel haline ulaşmaya çalıştı. İşte 2025 İstanbul risk haritası ve "Birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeler hangileri?" sorusunun yanıtı...
İSTANBUL RİSK HARİTASI GÜNCEL
Bu harita İstanbul ilçelerini deprem risk derecelerine göre 1’den 4’e kadar (1: en yüksek, 4: en düşük) sınıflandırmıştır.
1. derece riskli ilçeler (en koyu kırmızı)
Avcılar
Beylikdüzü
Zeytinburnu
Kadıköy
Maltepe
Pendik
Adalar
Bu ilçeler, Marmara Denizi kıyısına yakın olup, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na en yakın olan bölgeler. Zemin yapıları da genelde alüvyon olduğundan sarsıntıya daha açıktır.
2. derece riskli ilçeler
Silivri
Üsküdar
Beykoz
Başakşehir
Kısmen Sarıyer ve Arnavutköy
Bu bölgeler de ciddi risk taşısa da yukarıdaki ilçelere göre biraz daha iç kesimlerde kalıyor ya da fay hattından görece uzak.
3.-4. derece riskli ilçeler
Haritada çok az yer bu renklerle gösterilmiş; İstanbul’un neredeyse tamamı 1. ve 2. derece risk altında.