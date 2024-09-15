İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin kurulup işletilmesinde süre uzatıldı

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından yapılmasına, 15 Haziran 2024'ten geçerli olmak üzere 14 Haziran 2043'e devam edecek.