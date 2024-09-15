İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin kurulup işletilmesinde süre uzatıldı
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından kurulup işletilmesinde süre uzatımına gidildi.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından yapılmasına, 15 Haziran 2024'ten geçerli olmak üzere 14 Haziran 2043'e devam edecek.