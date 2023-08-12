İstanbul Kadıköy'de denetim: 271 bin 27 TL ceza yazıldı

Sahildeki Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde çok sayıda hız sınırını aşan, modifiyeli araç ve motosiklet sürücülerine para cezası kesildi. 144 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, toplam ceza tutarı ise 271 bin 27 TL oldu.