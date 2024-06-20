İstanbul orman ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı

Bayram tatilinde İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanlarda pet şişe, cam şişe, poşet ve yiyecek artıkları bulunurken, tatilcilerin atıklarını çöp konteynerlerine atmak yerine, elektrik direklerine ve ağaç kenarlarına bıraktıkları görüldü.

Kısırkaya Plajı'nda ise denize girenlerin yanı sıra kamp yapmaya gelenler de oldu. Araç yoğunluğunun yaşandığı plajda, sahil boyunca birikmiş çöpler yer aldı. Çöplerin bir kısmı, plastik toplayıcılar tarafından kaldırıldı.

Ömerli Barajı'ndaki ormanlık alanda çöp yığınları oluştu

Esenceli mevkisi Ömerli Barajı kıyısında bulunan ormanlık alana gelenlerin doğaya rastgele bıraktıkları çöpler de tepkiye yol açtı. Burada bayram boyunca piknik yapanlardan bazıları, konteynerlerin dolması nedeniyle çöplerini konteynerlerin yanına ya da ağaçların diplerine bıraktı.

Rüzgarın etkisiyle ya da bölgeye otlamak için gelen hayvanlar tarafından eşelenerek taşınan çöp yığınları, İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı kıyısında da birikerek kirlilik oluşturdu. Bölgeye piknik yapmak için gelen bazı duyarlı vatandaşlar, aralarında plastik şişe ve poşet gibi atıkların bulunduğu çöpleri, çalı yardımıyla toplayıp konteynerlere götürdü.