İstanbul trafiği ekonomiye fren yaptırıyor: Yıllık 7 milyar dolar zarar

İstanbul’da artan araç talebi, hatalı sürüş davranışları ve altyapının yetersizliği trafik sıkışıklığını derinleştiriyor. İstanbul Okan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selim Dündar, yıllık ekonomik kaybın 6-7 milyar doları bulduğunu belirtirken, çözümün yeni yollar yapmak değil, toplu taşımayı teşvik etmek ve trafik talebini yönetmek olduğunu vurguluyor. Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta ise sürücü hatalarının ölümlü kazaların başlıca nedeni olduğunu hatırlatarak, güvenli trafik bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor.

Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Dündar, İstanbul trafiğinde yaşanan tıkanıklığın temel nedeninin yol kapasitesinin çok üzerinde araç talebi olduğunu vurguladı. Hatalı parklar, ani şerit değişiklikleri ve agresif sürüş davranışlarının da yoğunluğu artırdığını söyledi.

Zaman, yakıt tüketimi, çevre kirliliği, kazalar ve psikolojik yıpranma gibi unsurların trafik maliyetlerini büyüttüğünü belirten Dündar, “İstanbul’da bir sürücü yılda ortalama 105 saatini trafikte fazladan geçiriyor. Bu süre üretime veya sosyal yaşama aktarılsa, önemli ekonomik kazanımlar elde edilebilir” dedi.

Trafiğe çözüm olarak yeni yollar inşa etmek yerine, özel araç kullanımının azaltılması, toplu taşıma kalitesinin artırılması ve mesai saatlerinin esnetilmesi gibi stratejilerin uygulanması gerektiğini söyleyen Dündar, mikromobilite araçlarının da teşvik edilmesinin önemine değindi.

Trafikte davranış sorunu: İhlaller normalleşti

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta ise Türkiye’deki trafik kazalarının yüzde 89’unun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti. En sık ihlaller arasında aşırı hız, şerit ihlalleri ve kırmızı ışık ihlalleri öne çıkıyor. Usta, “Kazalara neden olan ihlaller toplumda yeterince ciddiye alınmıyor. Oysa bu ihlallerin sonucu can kaybı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

2015’ten bu yana trafik kazalarında 60 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Usta, güvenli sürüş bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.