İstanbul Valiliği açıkladı: 2 bin 518 ihbar yapıldı

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İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını, olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ihbarlarla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların, 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

En fazla yağış Beykoz-Ömerli'de kaydedildi

Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.