Taksim metro kapandı mı, neden kapandı?

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar süreceğini bildirdi.

Açıklamada, seferlerin devam edeceği ancak metro araçlarının Taksim istasyonunda durmadan güzergâhına devam edeceği belirtildi.