Taksim metro kapandı mı, neden kapandı?

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı kapatıldı
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını açıkladı.
Açıklamada, seferlerin devam edeceği ancak metro araçlarının Taksim istasyonunda durmadan güzergâhına devam edeceği belirtildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 27, 2026
