İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama!

İstanbul, öğle saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi olan bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 5.0 büyüklüğünde olan deprem saat 14:55'te meydana geldi.

Olayın ardından gözler, resmi açıklamalara çevrildi. İstanbul Valiliği, depreme ilişkin ilk bilgileri içeren resmi bir açıklama yayımladı. İstanbul Valiliği, şu ana kadar kente ulaşan herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."