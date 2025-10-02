İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama!
İstanbul, öğle saatlerinde Marmara Denizi merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı saat 14.55’te Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, İstanbul Valiliği ilk açıklamasında kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu. Valilik, saha ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara hasarlı yapılardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.
İstanbul, öğle saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi olan bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 5.0 büyüklüğünde olan deprem saat 14:55'te meydana geldi.
Olayın ardından gözler, resmi açıklamalara çevrildi. İstanbul Valiliği, depreme ilişkin ilk bilgileri içeren resmi bir açıklama yayımladı. İstanbul Valiliği, şu ana kadar kente ulaşan herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini bildirdi.
Valiliğin açıklaması şu şekilde:
"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."