İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te İstanbul'u sallayan büyük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ, Marmaraereğlisi açıkları olan depremin şiddeti 5,0 olarak ölçülürken, deprem yerin 6,71 kilometre derininde kaydedildi.

Korkutan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan İstanbullular sokağa dökülürken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Bir saat arayla 3,8 büyüklüğünde artçı

Bu depremden dakikalar sonra saat 14:58'de yine merkez üssü Tekirdağ, Marmaraereğlisi açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı. Artçı sarsıntı ise yerin 6.73 km derininde kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

Depremin ardından ilk açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik, sarsıntı sonrası İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını, saha ekiplerinin şehir genelinde incelemelere başladığını bildirdi. Açıklamada "Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.

Saha taramaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay da, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Son şiddetli deprem 6 ay önce yaşanmıştı

İstanbul'da son büyük deprem 23 Nisan 2025'te 6,1 şiddetinde Silivri'de meydana gelmişti.

Öta yandan büyük deprem korkusu tetiklenen vatandaşlar gözleri uzmanların yorumlarına çevirdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgede benzer depremlerin olabileceğini belirterek depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini ifade etti.

Üşümezsoy, 23 Nisan’daki 6,2'lik depremi hatırlatarak Kumburgaz fayının yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik fay parçasının ise henüz kırılmadığını belirterek, şimdi yaşanan depremlerin Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan fayın kırılması ile ortaya çıktığını söyledi.