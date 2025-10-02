İstanbul'da yeni deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmaraereğlisi depremi için ne dedi?

Şener Üşümezsoy deprem sonrası Silivri Çukuru’nu işaret etti: Fay hattının bir kısmı hala...
Marmara Denizi’nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Çanakkale’den de hissedildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında gerçekleştiğini belirterek, “O bölgede benzer deprem olabilir” uyarısında bulundu. Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminde fayın yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru’ndaki 10-15 kilometrelik fay parçasının ise hâlâ kırılmadığını söyledi.
AFAD, Marmara Denizi’nde saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Çanakkale’den de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi bir hasar bildirilmedi.
Üşümezsoy: Depremin yeri Tekirdağ açıkları değil
Depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirtti.
Üşümezsoy, “O bölgede benzer deprem olabilir. Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi.
23 Nisan’daki depremi hatırlattı
Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depremine atıfta bulunarak şunları söyledi:
“23 Nisan’da bu depremin Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda olduğunu söyledim. Ancak Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan fay parçası kırılmamıştı. Şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı.”
“Fay hâlâ risk taşıyor”
Üşümezsoy, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik fay parçasının hâlâ kırılmamış olmasına dikkat çekerek, bölgede yeni depremlerin meydana gelebileceğini vurguladı.