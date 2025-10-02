İstanbul'da yeni deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmaraereğlisi depremi için ne dedi?

AFAD, Marmara Denizi’nde saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Çanakkale’den de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi bir hasar bildirilmedi.

Üşümezsoy: Depremin yeri Tekirdağ açıkları değil

Depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirtti.

Üşümezsoy, “O bölgede benzer deprem olabilir. Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi.

23 Nisan’daki depremi hatırlattı

Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depremine atıfta bulunarak şunları söyledi:

“23 Nisan’da bu depremin Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda olduğunu söyledim. Ancak Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan fay parçası kırılmamıştı. Şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı.”

“Fay hâlâ risk taşıyor”

Üşümezsoy, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik fay parçasının hâlâ kırılmamış olmasına dikkat çekerek, bölgede yeni depremlerin meydana gelebileceğini vurguladı.