Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası ne dedi? İstanbul'da büyük deprem olacak mı?

AFAD, Marmara Denizi’nde saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Şükrü Ersoy’dan canlı yayında değerlendirme

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Marmara Denizi merkezli depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, “İstanbul’a yakın olduğu için her yerde hissedildi. Bunlar normal depremler, bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Umarız diğerleri gibi rutin içeriğinde deprem olur ve kalır. Artçıları olup olmadığına bakacağız” ifadelerini kullandı.

“Büyük depremin enerjisini almaz”

Ersoy, Marmara’da beklenen büyük depremle bağlantıya dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“Böyle bir deprem için Marmara’da beklenecek büyük depremin enerjisini alır demek doğru değil. Artçı olması fayın aktif olduğunu gösterir. Bu nedenle bu tür depremleri dikkatle izlemeliyiz.”

Okan Tüysüz: Deprem ana fay kolu üzerinde görülmüyor

Deprem sonrası NTV yayınına bağlanan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının Marmara Denizi içerisindeki fay hatlarından birinde meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Deprem biraz güneye doğru gözüküyor. Daha önce yaşadığımız 6,2 büyüklüğündeki depremden biraz daha uzakta gerçekleşti. Marmara Denizi içerisinde birçok fay var, bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Ancak bunun büyük bir depremin işaretçisi olduğunu düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görünüyor.”

Tüysüz, 5 büyüklüğündeki depremin yapılara zarar verecek boyutta olmadığını ancak daha önce açılan çatlakların büyümüş olabileceğini vurgulayarak, “Bu anlamda dikkatli olmakta fayda var” dedi.