İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

26 Haziran 2018

Türkiye'nin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yağışlı havanın hafta sonuna kadar Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceğinin beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıkların hafta boyunca iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öğrenildi.

İstanbul ve Ankara için saat verildi

İstanbul'da yağışlar bugün saat 15.00'da başlayıp gece yarısına kadar devam edecek. Başkent Ankara'da ise yağışlar saat 18.00'da başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek.

İstanbul Valiliği öğle saatlerine dikkat çekti

İstanbul Valiliği'nin Twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Araç sahiplerinden 'dolu'ya paspaslı önlem

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, kentteki araç sahipleri harekete geçti.

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

Kadıköy'deki bir galeride çalışan Fatih Yaşın, olası dolu yağışına karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl doludan dolayı birçok aracımız zarar gördü. Bugün de önlem amaçlı kendimizce yöntemler ürettik." dedi.

AKOM da uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre ise, yağışların bölgesel olacağı zaman zaman dolu şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi olabileceği belirtiliyor.

Özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için kapalı alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor. Üç gün süreceği tahmin edilen yağışların fırtına şeklinde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ihbar doğrultusunda ekiplerini alarma geçirerek muhtemel riskli bölgelere ekiplerini sevk etti.

İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tedbirlerini alıyor.