İstanbul’a fırtına uyarısı: Sıcaklık 8 derece birden düşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü itibarıyla kentte hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

İBB'nin açıklamasına göre, hafta sonuna kadar İstanbul'da güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıklar ise 17 ila 20 derece aralığında seyredecek.

Rüzgar saatte 70 kilometreye varabilir

Ancak meteorolojik verilere göre, pazar günüyle birlikte kuzeyli yönlerden (poyraz) saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgar, hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derece arasında ani bir düşüşe yol açacak. Bu değişimle birlikte kent genelinde sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışlar da görülebilir.

Açıklamada, pazar günü ve sonrasında yaşanabilecek sert rüzgar ve sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.