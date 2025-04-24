Yağışlı hava geri dönüyor! 20 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’da hava nasıl olacak?

Türkiye, kurak geçen günlerin ardından yeniden yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların bir hafta boyunca süreceği öngörülüyor. Cuma günü ise kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da yağışlı ve serin hava etkili olacak

İstanbul’da son günlerde hissedilen serin ve sisli hava etkisini sürdürüyor. Deniz suyu sıcaklığının 10-11 derece civarında kalması ve nemli hava kütlesinin etkisiyle kentte kapalı ve gri bir hava hâkim. Sahil bölgelerinde görüş mesafesi zaman zaman azalıyor.

Kent genelinde sıcaklıkların hafta boyunca 20 derecenin üzerine çıkması beklenmiyor. Gündüz 15-16, gece ise 8-9 derece seviyelerinde seyredecek. Cuma günü Silivri ve Büyükçekmece çevresinde hafif yağış geçişleri bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili olacak, Pazar günü ise yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor.

20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Nisan Perşembe günü için 20 ilde sarı kodlu sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Uyarı verilen iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hakkari, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Siirt, Uşak, Van, Şırnak ve Karabük.