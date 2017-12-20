İstanbul'a kar geliyor

20 Aralık 2017

Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Ancak son değerlendirmelere göre pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.

Bugün hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Antalya, Isparta Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12