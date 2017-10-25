ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Gündem
  • İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji İstanbul'u yağış konusunda uyardı. Beklenen sağanağın öğleden sonra etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a sağanak uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İstanbul'a bugün beklenen aralıklı sağanakla metrekareye 25-50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen aralıklı sağanağın öğleden sonra etkisini artırması ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile metrekareye 25-50 kg yağış bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

Açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.