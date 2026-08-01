İstanbul'da 14 gün boyunca bu yollar kapalı olacak... İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da 14 gün boyunca bu yollar kapalı olacak
İstanbul Yenikapı'da bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler sebebiyle 14 gün bazı yollar kapalı olacak.
Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda programlar düzenlenecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaparken kapalı olacak yolların listesini de yayımladı.
1 Ağustos saat 12.00'den itibaren 3-10 Ağustos hariç 16 Ağustos'a kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak.
Alternatif güzergah olarak sahil, Kennedy Caddesi kullanılabilecek.