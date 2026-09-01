İstanbul’da 18 ilçenin emniyet müdürü değişti

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında çok sayıda birimde görev değişikliği yapıldı.

Yeni görevlendirmeler hem kritik şube müdürlüklerini hem de İstanbul’un 18 ilçesindeki emniyet müdürlüklerini kapsadı. Atama listesinde Sabiha Gökçen Havalimanı, Boğaziçi Köprüleri Koruma, Çocuk ve Koruma şubeleri de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 9 şubenin müdürü değişti

Atamalar kapsamında 9 şube müdürlüğünde değişikliğe gidildi.

Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar getirildi.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne ise Gökhan Karagül atandı.

Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca, İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.

İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci ise Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildi.

İl içi atamalar kapsamında 18 ilçe emniyet müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Alpaslan Şahin, Çatalca’ya Lütfü Doğan, Arnavutköy’e Tolga Öztürk, Ataşehir’e Muhammet Ahmet Katipoğlu, Bahçelievler’e Kıvanç Taşçı, Bakırköy’e Kürşat Mesut Özmen atandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Oktay Çelik, Çekmeköy’e Nadir Öztürk, Eyüpsultan’a Can Coşkun, Gaziosmanpaşa’ya Özgür Yılmaz, Kağıthane’ye Ömer Faruk Günay ve Kartal’a Fatih Tilki getirildi.

Atama listesine göre Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne İlyas Kayış, Sancaktepe’ye Yunus Gezer, Sarıyer’e Hakan Alpaslan Kırbaş, Sultanbeyli’ye Ahmet Serkan Tulum, Sultangazi’ye Arınç Çevik ve Tuzla’ya Abdulkadir Bilen atandı.