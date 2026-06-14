İstanbul'da 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçeyi kapsayan etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlik nedeniyle saat 09.00'dan program bitimine kadar Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan, Tersane caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek.