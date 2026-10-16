İstanbul’da 84 yılın rekor felaketi
İstanbul’da 84 yılın yağış rekorlarından birini getiren sağanak, kenti sel felaketine sürükledi. Metrekareye 261 kilogram yağış düşerken Beykoz’da bu miktar 277,1 kilograma ulaştı. Taşkınlarda can kayıpları yaşandı, 5 kişi kayboldu, 2 bin 727 kişi kurtarıldı. Fabrikalardan konutlara uzanan yıkım, kentin altyapısını, yapılaşmasını ve iklim krizine karşı hazırlığını yeniden gündeme taşıdı.
Başak Nur GÖKÇAM
İstanbul, son 84 yılın en yüksek yağış değerlerinden birinin kaydedildiği sağanakla birlikte ciddi bir sel felaketi yaşadı. Salı sabahı başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı felç etti. İstanbul’da metrekareye 261 kilogram yağış düştü.
Derelerin taşmasıyla cadde ve sokaklar su altında kalırken otomobiller sürüklendi, fabrikalarda çalışanlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin farklı noktalarında yüzlerce kişi tahliye edilirken ekipler, su baskınlarının ardından oluşan hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre Beykoz’da metrekareye 277,1 kilogram yağış düştü. Bu değer, 1942’den bu yana istasyonlarda kaydedilen en yüksek yağış miktarı olarak açıklandı. Sarıyer’de 211,8, Eyüpsultan’da 203,9 kilogram yağış ölçüldü.
Bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 130 kilogramı aşarken diğer bölgelerde 35 ila 120 kilogram arasında değişti. Kentin ekim ayı uzun yıllar ortalaması 66,3 kilogram olan yağış miktarı, Beykoz’da tek bir yağış sisteminde bu ortalamanın 4,1 katına ulaştı. Yağışın şiddeti, yalnızca su baskınlarıyla sınırlı kalmadı. Dere yataklarının çevresindeki yerleşimler, sanayi alanları ve ulaşım güzergâhları taşkınlardan etkilendi. İstanbul’un farklı ilçelerinde yollar ulaşıma kapanırken metro hatlarında su tahliye ve temizlik çalışmaları yapıldı. Selin ardından ortaya çıkan görüntüler, kentin yoğun yağış karşısındaki altyapı kapasitesini ve yapılaşma tercihlerini yeniden gündeme taşıdı.
3 can kaybı, binlerce ihbar, 5 kayıp
Afetin en ağır bilançosu can kayıpları oldu. Fatih Balat’ta selden kaçarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk ve Dereboyu Caddesi’nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Son durumla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kağıthane ilçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 5’tir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan ilk açıklamada 3 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin verdiği bilgiye göre ise arama kurtarma çalışmaları kapsamında mahsur kalan 2 bin 727 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Uyarı verilen illerde toplam 9 bin 588 ihbar alınırken, bu ihbarların 8 bin 815’i İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul 112 acil çağrı merkezine gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya da müdahale edildi.
Ayazağa’da sel suyu 2 metreyi aşan yüksekliğe ulaştı
Sağanağın en ağır etkilediği bölgelerden biri Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi oldu. Gece boyunca yükselen sular, cadde ve sokakları kapladı. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Kemerburgaz Caddesi ulaşıma kapanırken bir kargo firmasının çalışanlarının kurtarılması için kepçeler ve zodyak botlarla çalışma yürütüldü. Sel sularının bazı noktalarda iki metreyi aştığı bildirildi.
Geceyi iş yerlerinde geçirmek zorunda kalan çalışanlar ve çevredeki işletmelerde mahsur kalanlar güvenli bölgelere taşındı. Selin etkisiyle araçların kullanılamaz hale geldiği bölgede hasar tespit çalışmaları da önem kazandı. Ağır hasarlı otomobillerin bir kısmının tamir edilemeyecek durumda olduğu değerlendirilirken, araç sahiplerinin sigorta ve tazminat süreçleriyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Afetin ekonomik etkisi, yalnızca ev ve iş yerlerinde oluşan zararla sınırlı kalmadı; üretim, ulaşım ve günlük çalışma düzeni de kesintiye uğradı.
Kağıthane’de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak, Kağıthane Deresi’nin taşmasına yol açtı. Yükselen sular Hasbahçe’ye yayıldı. Tarihi Sadabad Camii’nin bahçesi ve ibadet alanı su altında kaldı. Caminin minberinin alt bölümü de sulara gömülürken bahçedeki Sedef Atölyesi ve çevredeki müştemilatlar taşkından etkilendi. Caminin önünde park halindeki bir otomobilin bir bölümü suya gömüldü. Belediye zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken cami bahçesinin kapıları kapatıldı ve giriş çıkışlara izin verilmedi.
Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı yakınındaki derenin taşması da çevrede paniğe neden oldu. Taşkın sularının genişleyerek nehir görünümü oluşturduğu anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Şişli, Başakşehir ve Büyükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede yüksek yağış miktarları kaydedildi. İstanbul Boğazı’nın bazı kıyı kesimlerinde deniz suyunun kahverengiye dönmesi de yağışla birlikte taşınan çamur ve yüzey akışının izlerini gözler önüne serdi.
Selin vurduğu noktalar
Ayazağa: Araçlar sürüklendi, çalışanlar ve vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.
Cendere Havzası: İş yerleri ve fabrikalar su altında kaldı, çalışanlar mahsur kaldı.
Kâğıthane: Kağıthane Deresi taştı, Hasbahçe ve tarihi Sadabad Camii’ni su bastı.
Başakşehir: Atatürk Olimpiyat Stadı yakınındaki dere taştı.
Beykoz: Metrekareye 277,1 kilogram yağışla rekor düzey kaydedildi.
Altyapı ve yapılaşma sınavı
İstanbul’da yaşanan felaket, aşırı yağışın yanı sıra kentin suyla kurduğu ilişkinin de sorgulanmasını beraberinde getirdi. Dere yataklarının çevresindeki yerleşimler, sanayi bölgeleri ve yoğun yapılaşmanın bulunduğu alanlarda ortaya çıkan tablo, yağmur suyunun hangi güzergâhlardan akabildiği ve altyapının bu yükü ne ölçüde taşıyabildiği sorularını gündeme getirdi. Özellikle dere taşkınlarının yerleşim ve çalışma alanlarını doğrudan etkilemesi, afet riskinin yalnızca meteorolojik verilerle açıklanamayacağını gösterdi.
İklim krizi ise bu tablonun diğer önemli boyutunu oluşturuyor. Küresel ısınma, atmosferin daha fazla nem tutabilmesine olanak tanıyarak bazı bölgelerde aşırı yağışların şiddetini artırabiliyor. Ancak tek bir yağış olayını yalnızca iklim değişikliğine bağlamak mümkün değil; olayın iklim değişikliğiyle ilişkisinin bilimsel olarak değerlendirilebilmesi için uzun dönemli gözlemler ve atıf analizleri gerekiyor. Buna karşılık, aşırı hava olaylarının etkilerinin kentlerin planlama, altyapı ve hazırlık kapasitesine bağlı olarak ağırlaşabildiği biliniyor.
Ulaşımda aksama, eğitime ara
Yoğun yağış ulaşım ağını da etkiledi. Bazı yollar su baskınları ve oluşan hasar nedeniyle kapatılırken İstanbul Havalimanı’nda 51 uçuşun alternatif havalimanlarına yönlendirildiği, 7 geliş ve 12 gidiş olmak üzere toplam 19 uçuş iptal edildiği bildirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte kapalı olan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bugün de İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilogram seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda olası riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla, İstanbul’da ve Kocaeli’nde bugün de eğitim ve öğretime ara verildi.
Sel felaketi beş kente yayıldı
İstanbul’da hayatı felç eden sağanak, Türkiye’nin farklı kentlerinde de sele yol açtı. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde taşan dere nedeniyle Fevziye Mahallesi’nde köprü ve elektrik direkleri yıkılırken mahalleye ulaşım kesildi. Dere kenarında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı bir ev de yıkıldı. Göl Mahallesi’ndeki bir siteyi su bastı, mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Antalya’nın Demre ilçesinde Kaleüçağız, Çevreli, Yavu ve Kapaklı mahallelerinde yollar sular altında kaldı, araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi. Sel, evlerin yanı sıra tarım alanları ve seralarda da hasara neden oldu. Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde tıkanan su giderleri nedeniyle Atatürk Caddesi’ndeki iş yerlerini su bastı. Bursa’da ise apartmanların giriş katları sular altında kalırken evinde yalnız yaşayan 90’lı yaşlardaki bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Kiraz Çayı’na araç düştüğü ve bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.