İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

18 Ocak 2018

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Ocak Cuma saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, 19 Ocak saat 17.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Öte yandan, Hrant Dink’in 11'inci ölüm yılı anma etkinlikleri dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında,19 Ocak Cuma saat 11.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Kaynak: AA