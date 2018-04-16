İstanbul'da belediyelerin karnesi belli oldu

16 Nisan 2018

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan ‘Vatandaş Bakışıyla’ İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi başlıklı çalışma İstanbul’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

5018 no’lu kanun gereği stratejik plan hazırlama ölçeğinde yer almamaları nedeniyle Şile ve Adalar Belediyelerinin dâhil edilmediği çalışmada, İstanbul’daki 37 ilçe belediyesindeki yönetişim uygulamaları vatandaşların ulaşabileceği verilerle değerlendirildi.

“İyi yönetişim kurumlara duyulan güveni artırıyor”

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden şunları söyledi:

‘Vatandaş Bakışıyla’ İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi projesi kapsamında geliştirdiğimiz metodoloji ile objektif ve somut verilere dayanarak, belediyelerde yönetimin yeşerdiği ortam ve iklimi, başka bir deyişle yönetişim kültürünü inceledik. Belediyeleri, farklı süreçler, yönetişim ilkeleri ve bunların hepsinin kurum içinde öğrenme döngüsü yaklaşımıyla hayata geçirilmesini, vatandaşı merkeze alarak değerlendirdik. Yaptığımız çalışma yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘iyi yönetişim’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.

625 puan üstüne sadece 3 belediye çıkabildi



Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul İlçe Belediyeleri’nin iyi yönetişim karne notları büyük ölçüde 625 puanın altında kalıyor. 625 puan üstüne sadece 3 belediye çıkabiliyor: Bunlar alfabetik sıra ile Avcılar, Bağcılar ve Kadıköy Belediyeleri.

Buna karşın Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultangazi, Şişli ve Tuzla belediyeleri 500 – 625 puan aralığında yer bulabiliyor.



325-500 puan aralığında ise, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyeleri yer alırken, son üç sıra 325 puan altı ile Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt belediyeleri tarafından paylaşılıyor.

İlçe belediyelerinin karnesi süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsünden oluşan 3 ana başlık altında belirleniyor ve buna göre bir karne puanı ortaya çıkıyor.

Bu üç ana başlığın altında ayrıca ayrıntılı alt başlıklar bulunuyor. İlçe belediyelerinin genelinde en düşük puanlar temsiliyet ve katılım, ölçme ve öğrenme, sorumluluk ve duyarlılık alanlarında görülüyor.

Genel olarak ele alındığında ise, en yüksek puan alan karneye sahip olanlar da dâhil olmak üzere, belediyelerin iyi yönetişim alanında önemli gelişim alanları bulunduğu gözleniyor.