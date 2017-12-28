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İstanbul'da bir bombalı araç daha yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasından sonra ikinci "bombalı araç" yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'da bir bombalı araç daha yakalandı
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Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı.

İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden H.G.'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

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