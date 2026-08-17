İstanbul’da deprem endişesi zirvede: Her 2 kişiden 1’i hiçbir önlem almadı

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İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği araştırmadan dikkat çekici sonuçlar çıktı.

İstanbulluların büyük bölümü kentin yakın gelecekte yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor. Buna karşın araştırmaya katılanların yarısından fazlasının depreme karşı herhangi bir önlem almaması dikkat çekti.

İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan “Gündem Araştırmaları”nın temmuz ayı raporu için Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemiyle 751 kişiyle görüşüldü.

İstanbulluların yüzde 69,6’sı yıkıcı deprem bekliyor

Araştırmaya katılanların yüzde 69,6’sı İstanbul’un yakın gelecekte yıkıcı bir deprem riski taşıdığını düşünüyor.

Olası bir deprem konusunda endişeli olduğunu belirtenlerin oranı ise daha da yüksek. Katılımcıların yüzde 70,8’i deprem endişesi yaşadığını söyledi.

Yaş grupları içerisinde en yüksek endişe oranı 18-35 yaş arasındaki İstanbullularda görüldü.

Kadınların deprem endişesi daha yüksek

Araştırma kadınlar ve erkekler arasındaki dikkat çekici farkı da ortaya koydu.

Kadınların yüzde 78’i deprem konusunda endişeli olduğunu belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 63,5 olarak ölçüldü.

İstanbullulara kentte gerçekleşmesinden en fazla endişe duydukları afet türü de soruldu. Yüzde 91,5 ile deprem açık ara ilk sırada yer aldı. Depremi orman yangını, yangın, sel ve su baskını takip etti.

Her 2 İstanbulludan 1’i hiçbir önlem almadı

Deprem endişesi yüksek olmasına rağmen hazırlık konusunda ortaya çıkan tablo ise çarpıcı.

“Olası bir deprem için ne gibi önlemler aldınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 50,9’u “Herhangi bir önlem almadım” yanıtını verdi.

Depreme karşı önlem alanların en fazla başvurduğu yöntem ise deprem çantası hazırlamak oldu. Katılımcıların yüzde 28,5’i deprem çantası hazırladığını söyledi.

Evini kontrol ettirenlerin oranı yüzde 18,4

Araştırmaya göre İstanbulluların deprem için aldığı diğer önlemler şöyle sıralandı:

Yüzde 18,4: Evinin dayanıklılığını kontrol ettirdi.

Yüzde 10,1: Evdeki ağır eşyaları sabitledi.

Yüzde 10: Yakınındaki deprem toplanma alanlarının yerini öğrendi.

Yüzde 9,1: Zorunlu Deprem Sigortası veya özel konut sigortası yaptırdı.

Yüzde 7,9: Yakınlarıyla acil durum iletişim planı yaptı.

Yüzde 6: Bina içerisindeki tahliye yollarını belirledi.