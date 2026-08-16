MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni belli oldu: Ön otopsi raporu açıklandı

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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen ilk incelemeler tamamlandı.

29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'deki evinde cansız bedeni bulunan Kaşıkçı için hazırlanan ön otopsi raporunda, bilinen herhangi bir kronik hastalığının veya hayati tehlikeye yol açabilecek ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde Kaşıkçı'nın ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

Cansız bedeni 14-15 saat sonra bulundu

Olay, Kaşıkçı'ya uzun süre ulaşamayan ortağının durumdan şüphelenerek evine gitmesi üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp'taki incelemede cesetteki renk değişimleri ve organların durumu değerlendirilerek Kaşıkçı'nın cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kesin ölüm nedeni nihai raporla belirlenecek

Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, ön otopsi raporundaki bulgular ölümün kalp krizi kaynaklı olduğuna işaret etti.

Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporun ardından netleşmesi bekleniyor.