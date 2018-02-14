İstanbul’da FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon

14 Şubat 2018

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları öne sürülen 8 şüpheliden 7 si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatından sonra Bank Asya’ya, 27 Ocak 2014 te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014 te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubunca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya ya, 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 7’si yakalandı.

Gözaltına alınanların, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, başkan yardımcıları Kazım Taycı ve S.Ç. ile birlik çalışanları İ.S.Ş, A.A, Y.D, M.M.A. olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA