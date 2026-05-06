İstanbul’da hava engeli: Vapur seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da birçok hatta vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.