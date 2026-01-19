İstanbul’da kar etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü megakentte, okulların tatilde olmasına rağmen sabah saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 80’e kadar yükseldi.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.15 itibarıyla birçok ana arter kırmızıya dönerken, milyonlarca kişinin işe gitmek üzere yola çıkması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan ana geçişlerde de yoğunluk dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte O-4 bağlantı yolundan itibaren trafik ağır seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Çakmak-Kavacık arasında uzun araç kuyrukları oluştu.