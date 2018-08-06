İstanbul'da kurban satışları başladı

06 Ağustos 2018

İstanbul'un giriş kapısı olan Sultanbeyli'de de belediyenin oluşturduğu yaklaşık 40 bin metrekarelik kurban satış ve kesim merkezinde, 300 çadır kuruldu. Alanda, kurban satıcısı ve alıcılarının ihtiyaç duyacağı mekanların yanı sıra berber hizmeti de yer alıyor. İnternet kafe ile mescitlerin ve çay ocaklarının da bulunduğu alanda ayrıca satıcılar için belediye, her sabah çorba ikramında bulunuyor.

Satış merkezine gelecek vatandaşlar için ilçenin belirli noktalarından ücretsiz servisler kaldırılmasının yanı sıra temizlik birimi ekipleri tarafından, veteriner kontrolünde kurban çadırları düzenli olarak dezenfekte edilerek, ilaçlanıyor.

Bölgede görevlendirilen zabıta ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken alıcıların satıcıları kolay bulabilmesi için sokaklara tabelalar asıldı ve çadırlar numaralandırıldı.

Belediye ekiplerince satıcılara, içinde tulum, el feneri, çizme, yara bandı gibi malzemelerin bulunduğu çanta verildi.

"Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Alanda, ayrıca 5 kesim ünitesi de kuruldu. Vatandaşlar 0546 695 16 13 numaralı telefonu arayarak, kaydını yaptırdıktan sonra bayramda kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yaptığı açıklamada, bu yıl standartları daha iyi hale getirdiklerinin altını çizerek, "Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlıklar alanımıza girmeye başladı. Kurban satıcılarına 'hoş geldiniz' diyorum. Sultanbeyli Belediyesi olarak satıcılarımızın ve halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden, 21 kurbanlıkla gelen satıcı Mahbuz Levent, alanın önceki yıllara nazaran daha nezih ve güzel olduğunu belirterek, "Son 5-6 senedir sürekli Sultanbeyli Belediyesi'nin çadırlarına gelmeyi tercih ediyorum. Eskiden kurban satıcılarına sunulan imkanlarla bu seneyi kıyasladığım zaman çok daha güzel ve imkanların farklı olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Kurban bayramı için 10 bin ek sefer

20 yıldır kurbanlık satışı için İstanbul'a geliyor

Muş'un Hasköy ilçesinden 40 hayvanı İstanbul'a getiren Abdullah Şavlı ise belediyenin hizmet ve çalışmalarından çok memnun olduğunu belirterek, kesim ve satış alanının oluşturulmasında emek verenlere teşekkür etti.

Şavlı, 20 yıldır kurbanlık satışı için İstanbul'a geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Satış ve kesim alanında yapılan çalışmalara baktığımız zaman, son iki yılda çok daha güzel hizmetlerin olduğu söyleyebilirim. Belediyenin zabıtaları, işçileri, su-yemek servisleri, banyo, berber ve ambulans hizmetleri...Son derece güzel, çok memnunuz. Uzun zamandır, bayram öncesi İstanbul'a geliyorum, inşallah bu yıl da Kurban Bayramı çok güzel bir şekilde geçecek. Kurbanlıklarda fiyatlar çok uygun ve bu yıl hayvan çok az olduğu için kurban kesmek isteyenlerin erken almalarını tavsiye ederim. Her yıl yaklaşık 80 hayvan getiriyordum ama bu sene 40 hayvanım var."

Kurban fiyatlarının uygun olduğunu belirten Şavlı, "Bu yıl kurbanlıkların kilosunu, masrafıyla beraber yaklaşık 22-23 liradan satacağız." dedi.

Türkiye'nin kurbanlık hayvan varlığı açıklandı

Kaynak: AA