İstanbul'da kuruyan barajlarda artık hayvanlar otlanıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz’da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 36,95’e kadar düştü.

Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 34,18, Terkos’ta yüzde 24,09, Sazlıdere’de yüzde 20,8, Alibey’de yüzde 18,56, Büyükçekmece›de yüzde 17,72, Ömerli›de yüzde 70,05, Darlık’ta yüzde 52,93, Elmalı›da yüzde 28,08, Pabuçdere’de yüzde 4,68 ve Kazandere’de yüzde 7,69 olarak ölçüldü. Son 9 yılın doluluk oranlarına bakıldığında ise Alibey Barajı’ndaki doluluk oranının en düşük seviyeye ulaştığı görüldü.

Sıcakların artması ve yağışların azalmasıyla birlikte su doluluk oranı düştüğü barajda geçen yıl 1 Ağustos’ta yüzde 45,49 olan doluluk oranı, dün yüzde 18,56 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü Geçen yıl su dolu olan barajda bu yıl hayvanlar otluyor.