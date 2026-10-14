İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler hatlarında sefer saatleri uzatıldı

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yaşanan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattında seferlerin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatları, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Çobançeşme-Olimpiyat arasında yapıldığı, Ataköy-Çobançeşme istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği kaydedildi.