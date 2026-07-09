İstanbul'da sağanak alarmı: AKOM saat vererek uyardı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 9 Temmuz Perşembe günü için İstanbulluları kuvvetli yağış konusunda uyardı. Yapılan tahmine göre yağışların saat 11.00 itibarıyla il genelinde etkisini artırması, akşam saat 18.00'e kadar ise aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

AKOM'un yayımladığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da sabah saatlerinde 24 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 26 dereceye kadar çıkacak. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın sırasıyla 21 ve 19 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Raporda nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceği, kuzeyli yönlerden esmesi beklenen karayel ve poyrazın saatte 10 ila 35 kilometre hızla etkili olacağı belirtildi. Gün boyunca metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülürken, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece seviyesinde olacağı bildirildi.

Yağış sonrası yaz havası geri dönüyor

AKOM, yağışlı havanın cuma gününden itibaren etkisini kaybedeceğini açıkladı. Tahminlere göre hafta sonu ve yeni haftayla birlikte İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 30 ila 33 derece aralığında seyretmesi ve yağış beklenmemesi öngörülüyor.