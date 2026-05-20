İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi: Trafik kilitlendi, yollar kapandı

İstanbul için peş peşe yapılan yağış uyarılarının ardından beklenen sağanak kent genelinde etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı ilçelerde yollar suyla dolarken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle Boğaz hattı ile çevresindeki bölgelerde etkisini artıran yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Kentin birçok noktasında ulaşım yavaşladı.

Trafik yoğunluğu yüzde 80’in üzerine çıktı

Sağanak yağışla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu ciddi seviyelere ulaştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda güçlükle ilerledi.

Saat 16.15 itibarıyla İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti. Ana arterlerde araç trafiğinin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Öte yandan bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması da yoğunluğu artırdı.

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayımladığı değerlendirmede öğle saatlerinden itibaren üç saatlik zaman diliminde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Açıklamada özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten kritik ilçeler için açıklama

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde bulunan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.