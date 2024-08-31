İstanbul'da tekmeli yumruklu taksimetre kavgası!
İstanbul'un Maltepe ilçesinde taksi şoförü ile yolcu arasında ücret konusunda kavga çıktı. Takside başlayan tartışma yola taşarken, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
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İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki olay taksi şoförü ve yolcu arasında yaşandı.
Taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.