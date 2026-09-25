İstanbul’da trafik çilesi büyüdü: 10 dakikalık yol 2,5 saate çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul’da yaz aylarının başından beri TEM Otoyolu’ndaki viyadüklerde devam eden bakım ve derz yenileme çalışmaları, okulların açılması ve kentte trafik yoğunluğunun artmasıyla sürücüler için büyük bir çileye dönüştü.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki TEM Otoyolu’nun Çamlık ile Kavacık kavşakları arasındaki Molla Gürani Viyadüğü’nde gerçekleştirilen derz onarımı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile bağlantı yollarındaki trafik akışını gün boyunca olumsuz etkiliyor.

Çalışmalar kapsamında saat 22.00 ile 06.00 arasında şerit kapatılıyor. Gündüz saatlerinde ise araçların geçişi, derzlerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar ve kasisler üzerinden sağlanıyor. Bu durum özellikle yoğun saatlerde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor.

Çalışmalar mayıs ayında başladı

Çalışmalara ilişkin Gazete Oksijen’e bilgi veren Radyo Trafik Başeditörü Betül Hakyemez, viyadüklerdeki bakım sürecinin mayıs ayından bu yana devam ettiğini belirtti.

Karayolları’ndan alınan bilgileri aktaran Hakyemez, çalışmaların Büyükçekmece Karasu, Beylikçayır, Yarımburgaz, Akşemsettin ve Hasdal viyadüklerinde aşamalı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hakyemez, çalışmaların geldiği noktayı şöyle anlattı:

"Yaz başından bu yana Beylikçayır, Yarımburgaz, Akşemsettin ve Hasdal viyadüklerinde çift yönlü olarak çalışmalar tamamlandı. Karasu Viyadüğü’nde ise o dönem yalnızca tek yönlü bir çalışma yapıldı, diğer yön ise sonraya bırakıldı. Molla Gürani Viyadüğü’nde ise okullar açılmadan önce Edirne yönü bitirilmişti. Okulların açıldığı ilk hafta trafiği aksatmamak adına verilen aranın ardından, 21 Eylül itibarıyla Molla Gürani’nin ikinci istikameti olan Ankara yönünde mesai başladı."

18 kilometrelik yol 2,5 saate çıktı

Çalışmaların trafik üzerindeki etkisi Radyo Trafik’in saha verilerine de yansıdı. Normal koşullarda yaklaşık 10-15 dakikada tamamlanabilen 18 kilometrelik FSM bağlantı güzergâhındaki yolculuk süresi, ortalama 2,5 saate, yani 150 dakikaya kadar yükseldi.

Alternatif olarak kullanılan Kuzey Çevre Otoyolu’nda ise 98 kilometrelik güzergâh yaklaşık 1,5 saatte tamamlanabiliyor.

Geçici rampalar kuyruk oluşturuyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da Molla Gürani Viyadüğü’nde sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Kavacık’taki viyadükte gerçekleştirilen genleşme derzi yenilemesinin yol güvenliği açısından gerekli olduğunu belirten Ilıcalı, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Ilıcalı, "Kuzey tarafı tamamlandı, güney tarafındaki çalışmalarda da sona gelindi; pazartesi akşamı itibarıyla bitiriyorlar. Gündüzleri araç geçişi için özel rampalar konuldu ancak bu rampalarda hız değiştiği için kuyruklanmalar yaşanıyor. Pazartesi günü inşallah yol yenilenmiş şekilde tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine sunulacak." dedi.