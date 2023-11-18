İstanbul'da trafikte kalma süresi iki saate çıkabilir!

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, yeni yasa hazırlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birinin toplu taşıma olduğunu, trafik sıkışıklığını azaltmanın, kaliteli, güvenli ve ekonomik toplu taşımayla mümkün olabileceğini vurguladı.

AK Partili Karaismailoğlu, raylı sistem hatlarını yeterli kilometrelere ulaştırdıktan sonra bunları lastik tekerlekli araçlarla entegre şekilde çalıştırmanın önemine işaret ederek şunları söyledi: "Başta belediyelerimizin işlettiği otobüsler olmak üzere özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksiler belli kaideler ve kurallar çerçevesinde hem müşteri hem de sürücü memnuniyetini sağlayacak şekilde kaliteli ve güvenli hizmet vermeli. Bunun altyapısını oluşturmak için komisyonumuzda çalışmalar yapıyoruz. Taksiler, minibüsler ve özel halk otobüslerinin mülkiyetle alakalı da bir talepleri var. Yıllardır bu işi yapan vatandaşımızın, esnafımızın oradaki haklarının korunması açısından da bir çalışma devam ediyor."

'Esnafımız rahatlayacak'

Minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatan Karaismailoğlu, mevcut durumda plaka sahibi esnafın yaşadığı mülkiyet sorununu çözmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı belediyelerimiz yetkisi olmadığı halde kendilerinin üstüne vazifeymiş gibi çalışmakta olan araçlarımızın üzerinden yeni ihaleler yapma teşebbüsünde bulundular. Tabii ki bu esnafımızı tedirgin etti. Bunu düzenlemek için bir çalışma var. Taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tedirginliklerini ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık. Aslında bunu 14 Mayıs seçimleri öncesinde hazırlamıştık ama yetişmedi. Burada son rötuşlarını yapıp hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak bunu Meclis'e getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak."

Trafikte kalma süresi artacak

Karaismailoğlu, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmanın yolunun toplu taşıma olduğunu, bunun da raylı sistemlerle mümkün olabileceğini ifade ederek, "İstanbul'da bugün ortalama seyahat süresi 1 saat. Bu yatırımları (raylı sistem) yapmadığınızda bu, bir yıl sonra 2 saate çıkacak. Bunun dönüşünü düşünün, 4 saat. 4 saati trafikte geçirmiş bir kişinin evdeki haletiruhiyesini düşünebiliyor musunuz? Yaşamı kolaylaştırmanın, şehre konfor ve güvenlik katmanın yolu toplu taşımayı geliştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimden önce Meclis'te

Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin yasal düzenlemenin Meclise sunulmasına ilişkin takvime değinerek, "Teklif, yerel seçimlerden önce gelebilir çünkü özel taşımacılarımız, esnafımız bekliyor. Yaptıkları işin karşılığını almalarını sağlamak, tedirginliklerini ortadan kaldırmak için inşallah kısa zamanda getireceğiz." dedi.