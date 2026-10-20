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İstanbul'da yarın 11 saat su yok: Üç ilçede etkilenecek mahalleler açıklandı

İstanbul'da yarın üç ilçenin bazı mahallelerinde musluklar 11 saat boyunca akmayacak. İSKİ, Arnavutköy Ömerli'de yapılacak su hattı bağlantıları nedeniyle kesintinin 10.00-21.00 saatleri arasında uygulanacağını duyurdu.

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İstanbul'da yarın 11 saat su yok: Üç ilçede etkilenecek mahalleler açıklandı

İstanbul'da su iletim hatlarında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin açıklamasına göre kesinti, saat 10.00'da başlayıp 21.00'e kadar sürecek.

Su hatlarının bağlantıları yapılacak

Çalışmalar, Arnavutköy'ün Ömerli Mahallesi'nde yürütülecek. Güzergâh değiştirme işlemleri tamamlanan 800 ve 400 milimetre çapındaki isale hatları, mevcut su iletim hatlarına bağlanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler

Bağlantı işlemleri sırasında şu mahallelere 11 saat boyunca su verilemeyecek:

Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi

Esenyurt: Orhangazi Mahallesi

Arnavutköy: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahalleleri

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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