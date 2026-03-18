İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul'da hangi yollar kapatılacak? İstanbul'da neden yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane Meydanı ve çevresinde uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsamında trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Açıklamada, belirli cadde ve sokakların geçici süreyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, saat 16.00 itibarıyla çok sayıda ana arter ve bu yollara bağlanan cadde ile sokaklar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı araç geçişine kapatılacak. Söz konusu güzergahlara çıkan bağlantı yollarının da uygulamadan etkileneceği belirtildi.

Alternatif güzergahlar belirlendi

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların da belirlendiğini açıkladı. Buna göre Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ulaşım için kullanılabilecek.