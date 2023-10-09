İstanbul'daki çocuk istismarı davasında karar çıkmadı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya önceki celsede verilen gizlilik ve yayın yasağı kararı nedeniyle basın mensupları ile izleyici alınmadı.

Önceki celselerde esasa ilişkin mütalaanın açıklandığı bilgisine ulaşıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

'Davanın takipçisiyiz'

Duruşma öncesinde adliye önünde konuşan Kadem Yönetim Kurulu Üyesi avukat Işıl İlgin, davanın takipçisi olduklarını söyledi.

İlgin, "Toplum vicdanını derinden yaralayan her türlü olayda olduğu gibi bu ağır vakada da yargılamanın adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz." dedi.