İstanbul'un ağustosta en çok tükettiği ürünler belli oldu

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İstanbul'da ağustos ayında sofraların vazgeçilmezleri domates ve karpuz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü verilerine göre Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde bir ayda toplam 274 bin 157 ton meyve ve sebze satışa sunuldu. Sebzelerde domates, meyvelerde ise karpuz en fazla tercih edilen ürün olarak öne çıktı.

Hallere 274 bin tonun üzerinde ürün geldi

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde ağustos boyunca 30 çeşit meyve ve 46 çeşit sebze olmak üzere 76 farklı ürün satıldı. Hale getirilen 209 bin 830 ton ürünün 80 bin 155 tonunu meyveler, 129 bin 675 tonunu sebzeler oluşturdu.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 29 çeşit meyve ve 43 çeşit sebze satışa sunuldu. Toplam 64 bin 327 tonluk ürünün 25 bin 418 tonu meyve, 38 bin 909 tonu sebzeydi.

Böylece iki hale ağustos ayında 105 bin 573 ton meyve ve 168 bin 584 ton sebze olmak üzere toplam 274 bin 157 ton ürün getirildi.

Domates açık ara ilk sırada

Sebzelerde en yüksek satış miktarı 56 bin 417 tonla domateste kaydedildi. Domatesi 18 bin 614 tonla biber, 17 bin 940 tonla salatalık ve 14 bin 503 tonla patates izledi.

Aynı dönemde 8 bin 841 ton patlıcan, 8 bin 503 ton kuru soğan, 8 bin 294 ton fasulye, 6 bin 589 ton mısır, 4 bin 745 ton kabak ve 4 bin 444 ton havuç satıldı.

Meyvelerde ise 16 bin 672 tonluk satışla karpuz zirveye yerleşti. Karpuzun ardından 14 bin 608 ton kavun, 14 bin 550 ton üzüm, 10 bin 113 ton şeftali ve 8 bin 491 ton nektarin geldi. Muz, limon, erik, incir ve armut da en fazla satılan diğer meyveler arasında yer aldı.

Karpuz 14,63, domates 49,63 liradan satıldı

Hallerde karpuzun kilogram fiyatı ağustos ayında ortalama 14,63 lira olurken kavun 19,38, üzüm 45,65, şeftali 37,25 ve nektarin 48,44 liradan alıcı buldu. Muzun kilogramı 67,91, limonun 58, eriğin 66,63, incirin 108,28 ve armudun 65,03 lira olarak kaydedildi.

Sebzelerde ise domatesin kilogram fiyatı ortalama 49,63 lira oldu. Biber 50,02, salatalık 24,25, patates 36,19, patlıcan 32,16, kuru soğan 46,75, fasulye 81,57, mısır 22,75, kabak 26,56 ve havuç 17,91 liradan satıldı.

Ağustosun en pahalı ürünü nar oldu

İstanbul'un meyve ve sebze hallerinde kilogram fiyatı en yüksek ürün ise 184,13 lirayla nar olarak kayıtlara geçti.

Narı 176,92 lirayla asma yaprağı, 151,88 lirayla kivi, 147,44 lirayla mantar ve 138,75 lirayla bamya takip etti. Kuru sarımsağın kilogramı 138,31, kirazın 136,53, incirin 108,28, ananasın 107,44 ve çileğin 105,38 liraya ulaştı.