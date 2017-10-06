İstanbul'un kurtuluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.



Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, belediye yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na, Uysal tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti. Uysal, anı defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, İstanbul'un kurtuluşunun 94. yılının kutlandığını belirtti.

Anlamlı günün öneminin tüm millet olarak hissedildiğini vurgulayan Başkan Uysal, şunları kaydetti:

''Düşmanı vatanımızdan kovan şanlı ordumuzun başarısı sadece Türk milleti adına değil, yeryüzünün mazlumları adına da kazanılmış bir zaferdir. Bu zaferi aziz Atatürk'ün çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda taçlandırmak için aynı kararlılık ve azimle çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını bir kere daha hayırlı, rahmetle anıyor aziz hatıralarını yad ediyoruz.''