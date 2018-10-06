06 Ekim 2018

İstanbul'un kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören ve Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, belediye yetkilileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na, Baraçlı tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.

Hayri Baraçlı'nın şeref defterini imzalamasıyla buradaki tören sona erdi. Hayri Baraçlı, şeref defterine şunları yazdı:

"95 yıl önce bugün, işgalciler İstanbulumuzu hüsran ve zillet içinde terk ettiler. İşgale karşı tarihin en destansı savaşlarından birini yapan milletimiz, kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Biz de 6 Ekim'i aynı duyguyla, heyecanla ve daha da kenetlenerek yad ediyor. Barış ve esenliğin adresi olmuş İstanbul'a karşı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyoruz."

CRR'deki program

İstanbul Valiliği tarafından CRR Konser Salonu'nda düzenlenen kutlama programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'un kurtuluşuna ilişkin konuşmasında, kentin kurtuluşunu, "Çok acı bir gelişimin teselli veren bir sayfası" şeklinde tanımlayarak, "Bizim kurtuluşu, öncesi ve sonrasıyla biraz da bugüne bakarak okumamız ve anlamamız gerekiyor. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini kutlayan bir milletin 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunu kutlaması, tarihin akışından çıkarmamız gereken ibret sayfasını ve kendi üstlenmemiz gereken vazifeyi anlatıyor." dedi.

Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisinden sonra "6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü" dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında birinci olan Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sude Nisa Altınok, Beyoğlu Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Pırıl Sine Kordel ve Tuzla Barbaros İlkokulu öğrencisi Halit Giray Eser, ödüllerini Vali Şahin'in elinden aldı.

İkinci olan Bağcılar Kurtdereli Ortaokulu öğrencisi Figen Toros, Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencisi Can Akgün, Bağcılar Türk-İsveç Kardeşlik İlkokulu öğrencisi Esmanur Sarı'ya ödüllerini, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman verdi.

Üçüncü olan Bayrampaşa Mobil İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Seyyide Sena Ergen, Özel Çekmeköy Çınar Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Miray Arpacık, Özel Eğitimde Rasyonel Açılım Kağıthane İlkokulu öğrencisi Zeynep Duru Tomaroğlu'na ödülleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları Ada Alize Ertem ve Yılmaz Aydın, Zeki İlyas Kızılışık'a ait "İstanbul Destanı" şiirini yorumladı.

CRR Konser Salonu'nda düzenlenen kutlama programı, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki sınıfı öğrencileri ve mehteran takımının mini konseriyle sona erdi.