İşte fay hattı üzerine kurulu olan şehirler! Acil 'fay yasası' çağrısı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi, yüzbinlerce kişi evlerinden oldu. Deprem felaketinin açtığı yaralar sarılmaya çalışırken, Türkiye’deki şehirlerin olası depremlere hazırlığı bir kez daha tartışma konusu oldu.

Fay hattı üzerine kurulu 24 şehir

Tartışmalar devam ederken, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan’dan çarpıcı bir açıklama geldi. Hürriyet gazetesine konuşan Alan, Türkiye’de çoğu büyükşehir olan 24 ilin, fay hattı üzerinde yer aldığını söyledi. Alan bu şehirlerin; Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Burdur, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bingöl, Hakkâri, Erzurum, Tokat ve Erzincan olduğunu söyledi.

'Fay yasası' çağrısı

“Fay yasası getirilmeli. Burada ‘bina yapılamaz’ denilmeli. Bu yasa imar planlarına işlenmeli” diyen Alan, “Emlakçı faya 100 metre mesafede ev satacaksa bildirmek zorunda kalmalı” ifadelerini kullandı.

Alan şunları söyledi:

- Afetler Kanunu 1959’dan kalma. Derhal yenilenmeli. Afetler fonu kurularak, uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkili ve sürekli bir fon oluşturulmalı.

- Arsa sorunu çözülemediği için barınma sorunu çözülemiyor. Önceden bunu çözmekle görevli ‘Arsa Ofisi’ vardı. Tekrar açılmalı. İstanbul’da Ataköy, Ataşehir bu şekilde kuruldu.

- İstanbul için acil ‘Stratejik Risk Azaltma Planı’ hazırlanmalı. Olası riskler ve kaynak bölgeleri nereler, hemen belirlenmeli.

- Olası bir depremde deniz, hava ve kara yollarının açık olması şart. Devlet Karayolları, Demiryolları Genel Müdürlükleri gibi ilgili birimlerle görüşülüp olası risklerin azaltılması lazım.

- İstanbul’da örneğin, ‘tsunami risk analizi’ araştırıldı. Uyarı tabelaları bile var. Ama riskli bölgelerde buna uygun olmayan yapılar hâlâ duruyor. Acilen bina yapım standartlarımızı da tsunamiye uygun hale getirmek lazım. Keza dere yataklarına inşa edilen yapılar yıkılmalı.