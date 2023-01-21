İsveç ile büyük gerilim: Kuran-ı Kerim yakma eylemi sonrası Ankara'dan art arda sert açıklamalar

İsveç polisi, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesi Ankara'dan art arda tepkilerin yükslemesine neden oldu.

İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi" diye konuştu.

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğine dikkati çeken Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

Aşırı sağcı lidere izin verilmişti: Eylemi yaptı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.

Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Tepkilere neden olan olay hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı seviyenin de bir başka göstergesidir" ifadelerine yer verildi.