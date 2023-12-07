İYİ Parti aday tespit çalışmalarına hız verdi

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere "hür ve müstakil" girileceği yönündeki ifadesi sonrası aday belirleme çalışmalarına başlanmıştı.

Bu kapsamda ilk olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi.

Eylül ayından itibaren peyderpey adaylarını kamuoyuyla paylaşan İYİ Parti'nin, şu ana kadar İzmir, Eskişehir ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile Kilis, Düzce, Çanakkale, Isparta ve Kırıkkale il belediye başkan adayları açıklandı. Partinin ayrıca 90 ilçe ve belde belediye başkan adayı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Isparta adayı anketle belirlendi

Parti, Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural'ı, "kriterleri taşıyan, bölgesinde aynı oranda sevilen ve tanınan birden fazla aday adayı olması halinde belediye başkan adayını anket yöntemiyle belirleme" kararı çerçevesinde anketle belirledi.

Trabzon adayı yarın açıklanacak

Akşener başkanlığında hafta başı yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde işbirliği teklifinin reddedilmesi ve "Seçime 81 il 922 ilçede kendi adaylarımızla girelim" kararının yinelenmesinin ardından İYİ Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akşener, yarın partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak.