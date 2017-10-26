İyi Parti Anıtkabir'de

26 Ekim 2017

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni kurduğu partinin Genel İdare Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Akşener, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün kuruluşunu tamamladığımız İyi Parti Kurucu Genel Başkanı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. İyi bir Türkiye'yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz, bir ömrü Türk Milleti'ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA